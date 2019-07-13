Каракас, , 15:03 — REGNUM

Венесуэла заключила договор с одним из крупных российских автопроизводителей, заявил вице-президент Боливарианской Республики Тарек Эль-Аиссами в эфире телеканала Venezolana de Television.

«В России мы заключили соглашение с крупным производителем», — сказал он, не уточнив никаких подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Боливарианская Республика может предложить собственную нефть в обмен на российские ресурсы.

По ее словам, Каракас прорабатывает «целый ряд вопросов в области энергетики, военно-технического сотрудничества, научно-технического сотрудничества, финансов и экономики».

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