Тайбэй, , 15:15 — REGNUM

Мировые поставки оборудования для полупроводниковой промышленности, достигшие рекордного уровня в прошлом году, в 2019 году сократятся на 18%. Об этом сообщает газета Digi Times со ссылкой на данные глобальной отраслевой ассоциации компаний полупроводниковой промышленности SEMI.

В 2018 году производители оборудования для полупроводниковой промышленности заработали рекордные $64,5 млрд. Согласно прогнозу SEMI, в 2019 году поставки упадут до $52,7 млрд. Сокращение поставок оборудования объясняется снижением капитальных расходов ведущих производителей отрасли, а также неопределённостью на рынке, связанной с геополитическими факторами.

Ожидается, что в 2019 году крупнейшим рынком оборудования для полупроводникового производства станет Тайвань, сместив с первой строчки Южную Корею.

Эксперты считают, что, благодаря восстановлению цен на память и запуску ряда новых предприятий в Китае в 2020 году объём поставок начнёт расти, достигнув по итогам года $58,8 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае эксперты International Data Corporation представили прогноз, согласно которому в 2019 году рынок полупроводниковых устройств сократится на 7,2% и составит около $440 млрд.

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