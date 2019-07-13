Амман, , 12:52 — REGNUM

Министр планирования и международного сотрудничества и государственный министр по экономическим вопросам Иордании Мухаммед Аль-Иссисс заявил об улучшении экономического положения Королевства, отметив, что правительству страны удалось сократить темпы роста государственного долга с 23% в 2012 году до 3,8% в 2018 году. Он также объявил, что общий госдолг Иордании за первые пять месяцев 2019 года сократился до 41 миллиарда долларов, что составляет порядка 95% от ВВП. Об этом сообщает иорданское новостное издание Alrai.

Министр отметил, что в этом году правительство получило кредит в размере 1,4 миллиарда долларов для погашения внешних задолженностей и стабилизации экономики страны. Аль-Иссисс добавил, что общий объем депозитов лицензированных банков на конец мая текущего года составил 48 миллиардов долларов, а резервы иностранных валют в Центральном банке Иордании достигли 12 миллиардов долларов.

Министр планирования и международного сотрудничества и государственный министр по экономическим вопросам Иордании также отметил, что уровень безработицы среди иорданцев в первом квартале 2019 года был зафиксирован на отметке в 19%.