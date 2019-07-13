Рабат, , 12:43 — REGNUM

Марокканская корпорация Platinum Power и китайская компания China First Highway Engineering Co (CFHEC) подписали соглашение о совместном финансировании и строительстве гидроэлектростанции мощностью 108 миллионов мегаватт. Объект, примерная стоимость которого оценивается в 300 миллионов долларов, будет возведен в центральной части Марокко.

Стороны также договорились о развитии сотрудничества в рамках осуществления проектов по возобновляемой энергии и в других частях Африки. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что это первое подобное партнерство между двумя компаниями. Корпорация Platinum Power, контрольный пакет акций которой принадлежит американскому инвестиционному фонду Brookstone Partners, специализируется на разработке и осуществлении проектов в области возобновляемых источников энергии, являясь одним из ключевых игроков в сфере гидроэнергетики Марокко. В октябре 2018 года компания получила разрешение от Министерства энергетики Марокко на строительство восьми новых гидроэнергетических проектов по всей стране.