Нью-Дели, , 12:57 — REGNUM

Источники в компании Foxconn, контрактном производителе техники Apple, сообщают, что первые телефоны IPhone, собранные в Индии, поступят на местный рынок в конце августа 2019 года. Согласно ожиданиям, это приведет к снижению цен на продукцию компании в Индии, втором по масштабу рынке смартфонов.

Сообщается, что в настоящее время в компании рассматриваются детали введения на рынок данной продукции.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в Индии будут производиться IPhone XR и XS. Географическое расширение сборки техники помогает компании Apple сэкономить на высоких налогах, взимаемых с импорта полностью собранных устройств. Помимо этого, местное производство сократит издержки корпорации в области поставок, а также упростит процедуру открытия собственных розничных магазинов в Индии.

По сообщению СМИ, миллионы индийцев являются потенциальными покупателями продукции Apple, однако главной причиной маленькой доли на местном рынке (1%) являются высокие цены на продукцию и низкая покупательная способность населения.