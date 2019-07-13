Нью-Дели, , 13:36 — REGNUM

Крупнейшее аналитическое агентство Moody’s прогнозирует слабые перспективы роста экономики Индии, что, по мнению аналитиков, создаст трудности для правительства страны в консолидации бюджета. По мнению представителей агентства, проблемы с бюджетом страны усложнят осуществление задачи по повышению заработной платы в стране.

Специалисты агентства предполагают, что эти факторы могут неблагоприятно сказаться и на кредитном качестве страны. Сейчас, согласно рейтингу Moody’s, долгосрочный кредитный рейтинг Индии ниже среднего качества (Baa2). По информации индийского новостного агентства «Джагран», несмотря на подобные прогнозы, правительство Индии верит в свои финансовые возможности. Согласно программе правительства, представленной в парламенте, цель по дефициту бюджета должна составлять 3,3% ВВП, что на 0,1% ниже показателя, принятого во временном бюджете страны.

Международное аналитическое агентство также сообщило, что финансовые трудности, с которыми продолжает сталкиваться страна, могут быть устранены путем эффективного выполнения объявленных в бюджете мер. Эти меры поспособствуют позитивным изменениям в сфере кредитования банков государственного сектора, а также небанковских финансовых компаний.