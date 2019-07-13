Токио, , 12:41 — REGNUM

Представители Японии и Южной Кореи не смогли разрешить спор об ограничении экспорта сырья для электронной промышленности на встрече в Токио 12 июля. Об этом сообщает Reuters.

Решение об ужесточении требований к экспорту в Южную Кррею сырья для полупроводникового производства, принятое в начале июня японским правительством, угрожает стабильности поставок интегральных микросхем и дисплеев мобильных электронных устройств.

Для разрешения этого спора 12 июля представители двух стран встретились в министерстве торговли Японии. Отмечается, что встреча чиновников прошла холодно — представители двух стран даже не поприветствовали друг друга перед началом переговоров. В результате пятичасовой встречи стороны договорились о продолжении диалога, однако не смогли выработать конкретных решений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля правительство Японии приняло решение об отмене льготных условий на поставки сырья для полупроводниковой промышленности южнокорейским предприятиям. Это решение связывается с обострением отношений между странами, вызванным попытками Южной Кореи получить компенсации от японских предприятий, использовавших принудительный труд во время Второй мировой войны.

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