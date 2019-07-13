Ханой, , 13:45 — REGNUM

12 июля во Вьетнаме состоялась конференция, организованная центром информации и прогнозирования экономического роста. Выступая с приветственным словом, заместитель директора центра Данг Дык Ань отметил, что за первое полугодие 2019 года рост ВВП Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) составил 6,8%. По мнению Данг Дык Аня, это достаточно высокий показатель, учитывая турбулентную ситуацию в мировой экономике в настоящее время.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в первом полугодии 2018 года темпы роста ВВП Вьетнама составляли 7,05%, что превышает показатель 2019 года. В соответствии с результатами первого полугодия 2019 года, в объеме ВВП Вьетнама все большее значение приобретает отрасль промышленности. Ее доля в совокупном объеме ВВП теперь составляет 51,8%. Несмотря на ряд сложностей, отрасль сельского хозяйства также продемонстрировала прирост в 2,64%. На 6,69% выросла сфера услуг.

По прогнозам центра, во второй половине 2019 года рост ВВП Вьетнама сохранит примерно такую же динамику (6−7%).