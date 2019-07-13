Ханой, , 12:27 — REGNUM

12 июля в Хошимине (Вьетнам) состоялась совместная вьетнамо-американская конференция производителей хлопка. В рамках конференции у представителей обеих сторон была возможность обменяться информацией о новейших производственных технологиях и обсудить тенденции развития отрасли.

Во Вьетнаме более 30 компании регулярно закупают хлопок у американских производителей. Только эти компании потребляют более 400 тысяч тонн хлопка из США ежегодно. США являются крупнейшим экспортером хлопка в мире.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», по результатам первого полугодия 2019 года, Вьетнам вошел в топ-5 крупнейших импортеров хлопка из США. Объем закупок составил более 1 млрд долларов. На конференции представители вьетнамской стороны отметили, что Вьетнам продолжит наращивать объемы закупок американского хлопка.