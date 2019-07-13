Манагуа , , 13:34 — REGNUM

Всемирный экономический форум издал доклад «Организованная преступность как основная проблема для ведения бизнеса — 2018», по данным которого Никарагуа признана наиболее безопасной для ведения бизнеса страной в Латинской Америке. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В докладе отмечается, что лидирующий в регионе показатель стал возможен, прежде всего, благодаря низкому уровню организованной преступностью. Никарагуа занимает 25 место в списке из 140 стран. Высокая позиция — результат бескомпромиссной государственной политики абсолютной нетерпимости в отношении криминалитета, в частности наркоторговли и иных преступлений, свойственных почти всем государствам региона.

Помимо Никарагуа, в доклад были включены такие латиноамериканские страны, как Сальвадор, Мексика, Гватемала, Венесуэла, Гондурас, Колумбия, Ямайка, Перу, Бразилия, Аргентина, Доминиканская Республика, Парагвай, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Уругвай, Чили, Канада.

Наихудший показатель (140 место) как в Латинской Америке, так и в мире принадлежит Сальвадору.