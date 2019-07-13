Исламабад, , 15:24 — REGNUM

12 июля управляющий Государственного банка Пакистана Реза Бакир выступил на пресс-конференции, посвящённой состоянию экономики страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Реза Бакир отметил, что реальные последствия нынешнего экономического кризиса станут ясны только через год. Он также заявил, что правительству удалось взять под контроль дефицит платёжного баланса. Если ранее ежемесячный дефицит составлял 2 миллиарда долларов, то теперь он сократился до 1 миллиарда.

По словам Резы Бакира, этого удалось достичь при помощи кампании повышения эффективности, запущенной премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. С другой стороны, правительству пока не удалось достичь целей в сфере внешней торговли: стимулирование экспорта не приносит желаемых результатов.

Напомним, что для преодоления кризиса Пакистан обратился к зарубежным кредиторам. Кредиты в размере 3 миллиардов долларов уже были выделены Саудовской Аравией и ОАЭ. Кроме того, Пакистан подписал соглашение о кредитной программе с Международным валютным фондом, в рамках которой в течение 39 месяцев страна получит 6 миллиардов долларов.