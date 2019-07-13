Москва, , 10:33 — REGNUM

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила о случаях, когда ребенок может работать без согласия родителей. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает РИА Новости.

В Роструде напомнили, что несовершеннолетние граждане начиная с 16 лет вправе заключать трудовые договоры, а в некоторых случаях и младшем возрасте.

К примеру, 15-летний подросток вполне может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья.

Кроме того, если 15-летний гражданин оставили школу до получения основного общего образования или продолжает получать общее образование после отчисления из школы, его работа не должна быть в ущерб освоению программы обучения.

Подросток в возрасте 14 лет, который получает общее образование, также вполне может привлекаться для выполнения легкого труда, если один из его родителей и органы опеки дадут на это письменное согласие. При этом работать он сможет только в свободное от учебы время.

Если же один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, а второй — за, то учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органов опеки и попечительства.

Что касается детей младше 14 лет, то они могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цикровых представлениях, если работа не причиняет ущерба их здоровью и нравственному развитию. Опять таки для этого необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Трудовой договор за такого ребенка подписывает родитель или опекун.

Также Роструд отметил, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний должен пройти обязательный медицинский осмотр и далее проходить его каждый год вплоть до совершеннолетия.

Работодатель обязан оформить несовершеннолетнему работнику трудовую книжку, а также предоставить в Пенсионный фонд данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.