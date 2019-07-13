Москва, , 08:28 — REGNUM

Граждане России несмотря на падение своих реальных доходов, отказываются экономить на мороженном. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

По данным исследования, порядка 12% граждан России приобретают мороженное раз в неделю или даже чаще. При этом 56% из них покупают мороженное как минимум раз в неделю, 21,9% — два раза в неделю, 8,5% — три раза в неделю, 4,1% — четыре раза, а около 4% — 10 и более раз в неделю, то есть боле одного раза в день.

Исследователи из Rate&Goods отмечают, что в России в последнее время прослеживается тенденция ко всеобщей экономии на товарах, которые выходят за рамки повседневного спроса. Но даже несмотря на это, граждане все равно активно покупают мороженное по всей стране. Традиционно, спрос на мороженное в летний сезон сильно возрастает. Но российские граждане отличаются тем, что потребляют мороженное и в зимний период.

Согласно собранной Rate&Goods статистике, в среднем по России на каждую тысячу позиций в чеке приходится 56 штук мороженного.