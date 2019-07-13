Благовещенск, , 01:15 — REGNUM

Бизнес-модель банка «Восточный» стабильно прибыльна, поэтому он будет самостоятельно искать источники для восстановления капитала, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Комментируя заявление Банка России о том, что у «Восточного» снизилось значение норматива достаточности базового капитала, в кредитной организации пояснили: все нормативы достаточности капитала банком выполняются.

Снижение нормативов касается только одной из ковенант, которые регулируются соглашениями по субординированному займу «Восточного». Поэтому у банка есть право приостановить выплаты процентов по этим займам и даже конвертацию обязательств в капитал, что банк рассматривает только как «крайнюю меру». Решение будет принято до конца лета.

В «Восточном» подчеркнули, что работа идёт в обычном режиме, услуги продолжают оказываться, как и раньше. В течение года кредитная организация проводит «политику максимально эффективного использования капитала». По оценкам банка, теперешний запас его ликвидности составляет 45 млрд руб., чего хватит для расчётов по всем обязательствам.

«При этом Банк планирует самостоятельно найти источники для восстановления капитала из обычной деятельности: бизнес-модель банка стабильно прибыльна. Так, по итогам I квартала 2019 г. по МСФО чистая прибыль «Восточного» составила 2,37 млрд руб., а по итогам 2018 г. — достигла рекордных показателей за последние 10 лет — 7,4 млрд руб.», — добавили в «Восточном».

Напомним, 12 июля Банк России опубликовал сообщение «О снижении значения норматива достаточности базового капитала ПАО КБ «Восточный». Выводы о снижении сделаны аналитиками ЦБ на основании отчётности «Восточного».

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