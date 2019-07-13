Минск, , 00:26 — REGNUM

Некачественная нефть полностью вытеснена с участка трубопровода «Дружба» в Белоруссии, сообщили в пресс-службе белорусского оператора ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13:00 очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в РФ», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусская сторона уведомила Россию о намерении с августа поднять тарифы на прокачку нефти в рамках возмещения убытков от загрязнений в трубопроводе «Дружба».

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