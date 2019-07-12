Москва, , 19:17 — REGNUM

Министр экономического развития России Максим Орешкин выехал из Москвы в Тольятти на кроссовере Lada XRay. В понедельник, 14 июля, он планирует принять участие в форуме моногородов в Самарской области.

Маршрут Орешкин наметил через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару. Сотрудники ГИБДД главу ведомства сопровождать не будут.

В социальной сети министр отчитался, что уже проехал Балашиху и два часа назад — Покров. Сейчас Орешкин прибыл во Владимир.

Пользователи соцсети с восторгом восприняли инициативу министра присоединиться к обычным автомобилистам на традиционно сложных и максимально загруженных автотрассах, называя федерального чиновника «крепкий Орешкин».

Однако пользователи также с юмором предупреждают министра о наличии камер на разных отрезках пути министра, об огромных пробках и способах их объезда, просят обратить внимание на стоимость бензина марки АИ-95, предлагают составить компанию, заехать в разные города по пути следования, а также пересадить всех госслужащих на отечественные автомобили — тогда и все дороги будут хорошими и автопром будет развиваться.

По итогам поездки планируется подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7.

Напомним, в конце апреля стал известен маршрут платной скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Она пройдет через Владимирскую область (Владимир, Муром), Нижегородскую область (Арзамас, Сергач), Канаш в Чувашии и Шали в Татарии. Госкомпания «Автодор» направила план-график реализации проекта, который намерены завершить к 2025 году, в правительство РФ. Автотрасса станет участком международного маршрута Европа — Западный Китай, протяженность участка составит 729 км. Причем Минтранс РФ и аналитический центр при правительстве России план уже согласовали. Стоимость проекта оценивается в 539,6 млрд рублей, из которых сумма субсидий из федерального бюджета составит 323,1 млрд рублей, 216,5 млрд рублей планируется привлечь за счет внебюджетных источников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2010 году, будучи премьер-министром, президент России Владимир Путин совершил длительную поездку за рулём автомобиля Lada Kalina Sport из Хабаровска в Читу.

Целью поездки была проверка качества новой автодороги, в распоряжении премьера было три автомобиля Lada Kalina в комплектации Sport. По данным АвтоВАЗа, автомобили Путина не подвергались дополнительной модернизации.

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