Ташкент, , 18:54 — REGNUM

За шесть месяцев 2019 года объем страховых премий, собранных профильными организациями, вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в пересчете на душу населения на каждого человека приходятся 50 тысяч сумов страховых премий (около 6 долларов).

Об этом говорилось в ходе совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по вопросу развития страхового рынка.

«Доля данной сферы в валовом внутреннем продукте в республике достигла лишь 0,4 процента. Для сравнения, этот показатель составляет 11 процентов в Южной Корее, 6 процентов — в Германии, 1,5% — в России», отмечалось в ходе совещания.

Подчеркивалось, что одной из причин проблем в сфере является низкая привлекательность страховых услуг.

«Так, если за минувшие шесть месяцев собрано страховых премий в общей сложности на 887 миллиардов сумов (один доллар = 8560 сумов), то страховые возмещения, выплаченные клиентам за этот же период, составили всего 11 процентов от этой суммы. В мире этот показатель составляет в среднем 50−60 процентов», отмечалось в ходе совещания.

На совещании обсуждены вопросы коренного реформирования государственной инспекции по страховому надзору при министерстве финансов.

«Сфере нужна не контролирующая структура, а такая, которая будет внедрять передовые современные стандарты, создавать реально конкурентную среду для всех участников, развивать рынок страхования», подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим предложено ликвидировать данную инспекцию и организовать Агентство по развитию страхового рынка, также поручено разработать стратегию средне‑ и долгосрочного развития страховой сферы, вдвое увеличить объем страховых премий на душу населения, а также втрое — долю сферы в ВВП страны до 2022 года