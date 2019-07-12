Ставрополь, , 18:38 — REGNUM

Урожай зерновых не менее 7,5 млн тонн планируют получить на Ставрополье в этом году, доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву губернатор края Владимир Владимиров в ходе визита премьер-министра в регион 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«У нас 2,2 млн га — посевная площадь. 1,7 млн га мы сегодня убрали — больше 80%. Сейчас уже мы точно имеем урожай — 7,5 млн т. Мы видим, что пока находимся на уровне прошлого года, но виды у нас гораздо больше. Пропашные культуры — скоро начнём уборку. Я хотел показать ценовую политику и качество. Если в прошлом году — 71% продовольственного зерна, то в этом году — 82% по Ставропольскому краю. И ценовая конъюнктура пока нас радует. Мы поднялись: от 14% в среднем в прошлом году до 40% рост по культурам», — рассказал Владимиров.

Отвечая на вопрос председателя правительства, Владимиров сообщил, что преимущественно зерно отправляется на экспорт, через порты Новороссийска и Махачкалы, а также частично по железной дороге — глава региона отметил, что компенсация 16% затрат на железнодорожные перевозки очень поддержало сельское хозяйство.

По словам Владимирова, 2019 год стал переломным для животноводства региона: показатели производства и мяса, и молока начали расти, и, подчеркнул губернатор, производители готовы получить миллион тонн молока.

«Программа орошения — трёхкратный рост экспортного потенциала в сельском хозяйстве. Мы вышли на 100 тыс., в этом году 14 тыс. га введём в эксплуатацию. Господдержка — 1,512 млрд рублей. Для меня это совсем другой мир. Мы активно стали выращивать овощи, хлопок, уверенно сажаем кукурузу. И конечно, рентабельность сельского хозяйства позволит плотнее уходить в переработку», — доложил Владимиров.

Дмитрий Медведев отметил, что принято решение об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 10% по плодово-ягодным культурам.

«Вы — наш большой сад. Это должно садоводам в конечном счёте помочь закладывать большее количество садов и бóльшие урожаи получать, выращивать больше плодов, которые будут поставляться на наш рынок. Надеюсь, это также повлияет на ценовую политику в магазинах и торговых точках, поскольку в этом случае у нас плодово-ягодные культуры приравниваются к другим продуктам. Раньше такого не было, и на протяжении достаточно длительного срока по ним взималась более высокая ставка НДС. Сейчас этот законопроект после одобрения на правительственном уровне поступит в Государственную Думу и, надеюсь, в ближайшее время станет законом, чтобы его применять во всех регионах, и особенно в таких аграрных регионах, как Ставропольский край», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля глава правительства РФ находится в поездке в Ставрополе. Он провел совещание о мерах по обеспечению своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов.