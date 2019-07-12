Москва, , 18:32 — REGNUM

Внесение поправок в закон о национальной платёжной системе не приведёт к уходу Visa и Masterсard из России. Об этом 12 июля заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Банке России.

«Мы не видим поводов для беспокойства», — отметили представители регулятора, выразив уверенность, что «все платёжные системы будут работать так, как и работали».

В ЦБ пояснили, что после внесения изменений в законодательства внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, как и сегодня, будут обрабатываться Национальной системой платёжных карт внутри России, а операции за пределами страны — международными платёжными системами.

Напомним, ранее издание «Коммерсантъ» предположило, что изменения в законе «О национальной платёжной системе», которые Государственная дума планирует рассмотреть во втором чтении 23 июня, могут вынудить международные платёжные системы уйти из России.

Речь идёт о поправке, в соответствии с которой платёжные системы будут обязаны осуществлять бесперебойную работу на территории страны. Отмечалось, что это не позволит российским «дочкам» международных платёжных систем приостанавливать проведение расчётов по картам попавших под санкции кредитных организаций.

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