Ставрополь, , 18:09 — REGNUM

Возродить институт типового проектирования намерены российские власти. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 12 июля на совещании, о мерах по обеспечению своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов, которое состоялось в Ставрополе, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Недавно были внесены также назревшие изменения в Градостроительный кодекс, которые в существенной степени избавляют застройщиков от проведения неоправданных повторных экспертиз проектной документации. Это не значит, что этот вопрос окончательно доведён до нужного состояния, тем не менее об этом просили и это было сделано. Теперь нужно как можно быстрее подготовить необходимые подзаконные акты, чтобы эти изменения уже заработали на практике и ускорили темпы строительства», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, отметил премьер-министр, «мы готовимся возродить, по сути, по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Дмитрий Медведев прибыл с поездкой в Ставрополь. Он осмотрел один из строящихся в регионе жилых комплексов, побывал в новой школе на 1550 мест, а также провел заседание, посвященное реализации нацпроектов в части строительства.