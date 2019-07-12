Ставрополь, 12 июля 2019, 18:09 — REGNUM
Возродить институт типового проектирования намерены российские власти. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 12 июля на совещании, о мерах по обеспечению своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов, которое состоялось в Ставрополе, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Кроме того, отметил премьер-министр, «мы готовимся возродить, по сути, по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Дмитрий Медведев прибыл с поездкой в Ставрополь. Он осмотрел один из строящихся в регионе жилых комплексов, побывал в новой школе на 1550 мест, а также провел заседание, посвященное реализации нацпроектов в части строительства.