Москва, , 17:45 — REGNUM

Структурный профицит ликвидности российских банков, характеризующий избыток денежных средств в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей и составил 2,3 трлн рублей. Такие данные приводятся в опубликованном 12 июля обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Снижение показателя регулятор связывает с дальнейшим размещением Минфином облигаций федерального займа, перечислением Сбербанком дивидендов Банку России, а также возвратом кредитными организациями депозитов Пенсионного фонда.

Отмечается, что дополнительному оттоку ликвидности из банков также поспособствовало увеличение объема наличных денежных средств в обращении.

Прогноз по структурному профициту ликвидности российских банков на конец 2019 года ЦБ оставил неизменным — на уровне 3 — 3,3 трлн рублей.