Бишкек, , 17:38 — REGNUM

В январе — июне 2019 года объем валового внутреннего продукта Киргизии составил более 232 млрд сомов (около 210,8 млрд рублей), что на 6,4% больше показателя первого полугодия 2018 года. Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского золотого месторождения «Кумтор» объем ВВП в этот период составил свыше 207 млрд сомов (более 188 млрд рублей), что на 2,1% больше прошлогоднего показателя.

С начала текущего года уровень инфляции в целом по республике вырос на 0,3%. Наиболее активно цены и тарифы росли в Иссык-Кульской области — на 3,1%. В то же время их снижение зафиксировано в Ошской области — на 0,3% и в городе Ош — на 0,7%.

Промышленность Киргизии в первой половине 2019 года произвела продукции на сумму свыше 127 млрд сомов (около 115,4 млрд рублей). Рост промпроизводства составил 19,7% по сравнению с январем — июнем 2018 года.

Также положительные тенденции зафиксированы в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 1,7%, в строительстве — 5,5%, в оптовой и розничной торговле — 4,7%.

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Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — мае 2019 года составил $2,7 млрд (около 170,1 млрд рублей), что в сравнении с аналогичным периодом меньше на 2,6%.

При этом экспорт киргизстанской продукции за рубеж увеличился на 3,7%, а импорт иностранных товаров в Киргизию — напротив, сократился на 4,7%.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году объем валового внутреннего продукта Киргизии составил 557,1 млрд сомов (более 506,1 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился при этом на 3,5% по сравнению с 2017 годом.

Киргизстанская промышленность в минувшем году произвела продукции на 5,4% больше, чем в 2017 году, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство — на 2,7% больше, сфера услуг — на 2,2%, сфера строительства — на 7,8%.

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