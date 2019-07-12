Москва, , 17:13 — REGNUM

В Министерстве финансов России не видят оснований для ухода из страны международных платёжных систем Visa и Mastercard после внесения изменений в закон о национальной платёжной системе. Об этом 12 июля заявил журналистам заглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Принятие поправок в закон о национальной платёжной системе не приведёт к уходу из России иностранных платёжных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что изменения в законе «О национальной платёжной системе», которые Государственная дума планирует рассмотреть во втором чтении 23 июня, могут вынудить международные платёжные системы уйти из России.

В соответствии с новыми правилами, платёжные системы будут обязаны осуществлять бесперебойную работу на территории страны, что не позволит российским «дочкам» международных платёжных систем приостанавливать проведение расчётов по картам банков, попавших под санкции.

Вместе с тем эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев в комментарии ИА REGNUM высказал мнение, что Visa и Mastercard «постараются вписаться» в новые правила, а российская власть, в свою очередь, не станет «стрелять себе в ногу» и ограничивать деятельность платёжных систем сверх разумно необходимого.

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