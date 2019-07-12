Брянск, , 16:34 — REGNUM

Целый ряд нарушений законодательства выявили специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям на ООО «Злынковский молочный комбинат», говорится в сообщении пресс-службы ведомства 12 июля.

Внеплановую проверку провели на Злынковском молочном комбинате после анализа данных в государственной информационной системе «Меркурий». Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в транзакциях выявили, что на заводе молока пастеризованного вырабатывается больше, чем используется для этого сырого. Эксперты считают, что это может свидетельствовать о производстве продукции из сырья неизвестного происхождения, в том числе с использованием немолочных компонентов.

Также проверяющие установили, что на молочном комбинате сырьё в ряде случаев принимали без электронных ветеринарных сопроводительных документов. Их оформление в ФГИС «Меркурий» происходило позже фактической приёмки молока. Кроме того, по итогам проверки сообщается, что предприятием не ведётся должный лабораторный контроль качества по всему спектру исследований сырья, также не контролируются условия мойки и дезинфекции молочных автоцистерн, выявлено несоблюдение условий хранения готовой продукции.

«Виновные должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Предприятию придется заплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. Также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, выполнение которого будет проконтролировано в установленные законом сроки», — уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

В ведомстве заявили, что это не первое нарушение, выявленное в работе молочного комбината. в продукции предприятия с начала 2019 года выявлялись признаки фальсификации растительными жирами, а также несоответствия по ряду показателей. Управлением Россельхознадзора в двух случаях были прекращены действия деклараций о соответствии на продукцию.