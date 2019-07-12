Париж, , 16:13 — REGNUM

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр и его американский коллега Стивен Мнучин встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить введение Францией налогообложения цифровых компаний, сообщает Le Figaro.

«Министр проведет двустороннюю встречу со Стивеном Мнучином, как и на недавнем саммите G20 в Осаке (Япония), где они уже провели долгую дискуссию», — заявил анонимный источник в министерстве экономики и финансов Франции.

По данным источника, Бруно Ле Мэр напомнит американскому коллеге, что Франция является суверенным государством и будем продолжать определять условия налогообложения в своей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил начать расследование о налогообложении американских цифровых компаний Gafa (сокращение от Google, Amazon, Facebook и Apple) во Франции.

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