София, , 15:57 — REGNUM

Брюссель ожидает от властей Болгарии более серьёзного внимания к борьбе с коррупцией в стране, а также принятия мер по улучшению собираемости налогов. Об этом сообщает «Болгарское национальное радио» со ссылкой на рекомендации Совета ЕС по фискальной и экономической политике, а также политике занятости для стран-членов Евросоюза.

В Брюсселе отмечают, что реформы в сфере публичной администрации и электронного управления в Болгарии продвигаются медленно, а в бизнес-среде сохраняется неустойчивость. В числе нерешённых проблем упомянуты незадекларированная трудовая деятельность и нелегальная торговля топливом. Констатируется большое неравенство в доходах и риск роста бедности в стране, а также ограничения в доступе населения к здравоохранению.

Как передавало ИА REGNUM , в июне в Еврокомиссии сообщили, что механизм проверки и сотрудничества, действующий в отношении Болгарии с 2007 года, может быть не отменён в текущем году, как рассчитывают в Софии. Механизм был введён для контроля за исполнением Болгарией обязательств в области безопасности, реформ правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, которые они взяли на себя при вступлении в ЕС. Выполнение всех требований в рамках этого мониторинга связывается с перспективой присоединения страны к Шенгенской зоне.

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