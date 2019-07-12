Белград, , 15:53 — REGNUM

Золотовалютные резервы Сербии в июне увеличились на 490,5 млн евро и составили 12,14 млрд евро, что стало самым высоким показателем с 2000 года, сообщил Народный банк Сербии.

Нетто-резервы страны (без учёта средств обязательного резервирования банков) в минувшем месяце увеличились на 433 млн евро и на начало июля составили 10,14 млрд евро.

Сообщается также, что покрытие золотовалютными резервами Центробанка Сербии денежной массы М1 (наличные деньги и трансакционные депозиты) на сегодняшний день составляет 185% и обеспечивает более пяти месяцев импорта товаров и услуг, что вдвое превышает стандарты.

Напомним, в мае после визита в Белград делегации Международного валютного фонда было объявлено о планах Сербии значительно увеличить объёмы золота в своих золотовалютных резервах. Согласно планам, до конца 2019 года золотой запас страны должен увеличиться с нынешних 20 тонн до 30 тонн, а в последующие полтора года — до 50 тонн.

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