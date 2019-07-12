Москва, , 15:50 — REGNUM

Инициатива американских законодателей о санкциях в отношении госдолга России не способна испугать Москву и свидетельствует о бессилии Вашингтона. Об этом говорится в официальном комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с антироссийскими санкционными инициативами в США.

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«Авторы этой затеи наивно полагают, что такой шаг способен испугать нашу страну, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. — Для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий. Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие».

В ведомстве напомнили, что и ранее введённые Вашингтоном санкции против России (более 70 раз с 2011 года) не приносили желаемого успеха. Нынешние меры также не остановят развитие России и не свернут страну с выбранного пути, заявили в МИД РФ. А вот своим же собственным гражданам США навредить могут.

«Запретами на инвестирование в российскую экономику власти США могут лишь лишить немалых доходов своих граждан, в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги», — отметили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 июля, стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении российского суверенного долга и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами. Для отмены санкций необходимо, чтобы американская администрация признала отсутствие российского вмешательства в выборы, а Конгресс согласился с этим заключением.

По мнению экспертов, подобная инициатива — это скорее «информационный шум», чем реальная угроза.