Сеул, , 15:56 — REGNUM

Впервые за 17 лет доля японского экспорта в Южную Корею упала ниже 7%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, на долю японского экспорта в Южную Корею приходится 6,9% от общего экспорта Японии, а доля корейской продукции в общем объеме импорта страны составила 4,1%.

По данным Корейской ассоциации международной торговли Южной Кореи, в период с января по май 2019 года общий объем экспорта товаров из Японии составил 31,65 трлн йен (~$292,19 млрд), а экспорт товаров в Южную Корею — 2,19 трлн йен (~$20,21 млрд).

Южная Корея на протяжении 20 лет является третьей по величине страной-экспортером Японии.

Известно, что доля японского экспорта в Южную Корею сокращается с 2009 года. В 2009—2010 годах доля японского экспорта в Южную Корею составила 8,1%, в 2011 году — 8%, в 2012 году — 7,7%, в 2014 году — 7,5%, в 2016 году — 7,2%, в 2018 году — 7,1%.

Кроме того, доля южнокорейской продукции на рынке Японии сократилась до 4,1%. В период с января по май 2019 года импорт товаров в Японию составил 33,13 трлн йен (~$305,85 млрд), а импорт товаров из Южной Кореи — 1,31 трлн йен (~$12,09 млрд).

Известно, что Южная Корея стала четвертой по величине страной-импортером Японии.