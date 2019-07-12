Москва, , 15:44 — REGNUM

Укрепление российской национальной валюты в последние дни было обусловлено сразу двумя факторами, во-первых, это ослабление американского доллара, а во-вторых, это рост цен на нефть марки Brent, которые смогли достигнуть полуторамесячных максимумов, перевалив за отметку в $67за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что после коррекционного снижения российской национальной валюты, наблюдавшееся в начале июля, рубль вновь набрал силы для дальнейшего роста», — считает эксперт.

О силе российской национальной валюты говорит, и преодоление важной психологической отметки в 63 рубля за доллар США, указывающий на не снижающийся интерес к российским финансовым активам со стороны зарубежных инвесторов.

«Так что, если нефтяные котировки сегодня, 12 июля, продолжат расти в связи с сохранением напряженности в Персидском заливе и другими форс-мажорными факторами, российская валюта продолжит свое восхождение в рамках дневного диапазона 62,20−62,70», — полагает Будаев.

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