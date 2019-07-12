Веллингтон, , 16:01 — REGNUM

Глава отдела по развитию национального экспорта министерства торговли Индонезии Арлинда Имбанг Джая заявила, что Новая Зеландия и островные страны Тихого океана являются потенциальными торговыми партнерами для Индонезии, сообщает Antaranews.

По её словам, для укрепления экспортного рынка Индонезии в регионе необходимо расширять сотрудничество в области поощрения потока людей, товаров и услуг, а также отношений между Восточной Индонезией и островными государствами Тихого океана.

Известно, что в период с января по март 2019 года общий объем торговли Индонезии со странами Тихого океана составил $2,04 млрд. Крупнейшими странами-импортерами индонезийских товаров в регионе являются Новая Зеландия, Восточный Тимор, Папуа — Новая Гвинея и Фиджи.

Преимущественно Индонезия экспортирует в эти страны электронику, пальмовое масло, шины и табак, а импортирует уголь, продукты животноводства, пшеницу, сахар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что островные страны Тихого океана являются одним из приоритетов внешней политики Индонезии.

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