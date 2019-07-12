Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM

На «Петербургском тракторном заводе» (входит в группу компаний «Кировский завод») в пятницу, 12 июля, торжественно запустили в производство новую модель трактора К-7.

Трактора К-7 Kirovets-ptz.com

В церемонии участвовали вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает «Петербургский дневник».

«За последние годы 4 млрд рублей вложено в развитие производства, а количество рабочих мест увеличилось на 1000 непосредственно на этом предприятии. В ближайшее пять лет в развитие производства будет вложено ещё 5 млрд», — отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

На новых тракторах установлена современная система управления, которая защищает трансмиссию от ошибочных действий оператора. Трактора К-7 комплектуются колесами с шинами увеличенного диаметра, что снижает давление на почву и увеличивает возможности трактора. Внесены изменения в двигатель, разработан новый дизайн кабины с лучшей обзорностью и шумоизоляцией.

Все новые тракторы «Кировец» К-7 поставляются заказчикам с усиленной сельхознавеской и тяговым брусом.

Сейчас «Петербургский тракторный завод» серийно производит восемь модификаций сельскохозяйственных тракторов «Кировец» модернизированной серии К-744Р мощностью от 300 до 450 л.с., одну модель сельскохозяйственных тракторов «Кировец» новой серии К-4 мощностью 240 л.с., 17 видов дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов «Кировец».