Магас, , 15:02 — REGNUM

В Ингушетии не хватает специалистов в различных сферах экономики. Кадровый дефицит узких специалистов будет восполняться путем привлечения в регион профессионалов, имеющих профильное образование и опыт работы по специальности.

Об этом врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил 10 июля в ходе совещания по вопросам строительства социальных объектов. Новые кадры будут привлечены с помощью специальных конкурсов.

«Считаю необходимым объявить конкурс на замещение вакантных должностей в органах местного самоуправления. Мы готовы способствовать возвращению наших специалистов, работающих в регионах России и за рубежом, в республику», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

По словам врио главы, особенно это касается архитекторов, которых в республике из девяти муниципалитетов имеют в своих штатах всего две администрации.

«Хороший архитектор — это штучный специалист. Именно специалисты с высоким профессиональным уровнем позволяют реализовать идеи различной сложности, применять нестандартные решения, от них во многом зависит облик населенного пункта, его индивидуальность и привлекательность. И такие специалисты должны быть в каждой администрации города и района республики», — заявил Калиматов.

Читайте также: Путин назначил врио главы Ингушетии

Напомним, Махмуд-Али Калиматов был назначен на должность врио главы Ингушетии 26 июня. Сразу после назначения он заявил, что не планирует сразу отправлять в отставку правительство. Однако уже вчера, 11 июля, стало известно, что пост первого вице-премьера Ингушетии оставил Багаудин Оздоев.

Читайте также: Вице-премьер Ингушетии подал в отставку — СМИ