Москва, , 14:45 — REGNUM

Новый законопроект Госдумы РФ о международных платежных системах (МПС) только планируется рассмотреть, поэтому какие-то определенные выводы делать рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«В современном российском информационном поле «горячие» новости лучше комментировать с задержкой, когда они «остынут». Глядишь, к этому времени уже поступит опровержение», — отметил эксперт.

Так, сегодня утром (12 июля) «Ъ» сообщил, что с принятием поправок в Закон «О национальной платежной системе» международные платежные системы (МПС) могут свернуть свою деятельность в России, и граждане лишатся возможности платить картой за рубежом.

Но не успели СМИ растиражировать «сенсацию», как пресс-служба компании Visa уже опровергла планы по уходу с российского рынка безналичных платежей и подтвердила намерения обеспечить бесперебойную работу для всех участников своей платежной системы.

«Рынок России важен для международных платежных систем, и они постараются вписаться в новые правила. Но и российская власть не станет «стрелять себе в ногу» в этом вопросе, и ограничивать деятельность МПС сверх разумно необходимого», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, из России могут международные платёжные системы Visa и MasterCard за границей. Уйти их заставить законопроект, который Госдума РФ планирует рассмотреть во втором чтении 23 июля 2019 года.

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