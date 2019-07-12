Ярославль, , 14:44 — REGNUM

В Ярославской области власти закрыли два мусорных полигона — в Некрасовском и Пошехонском муниципальных районах. Об этом рассказал официальный сайт правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полигон Yarregion.ru

«В целях предотвращения нанесения вреда окружающей среде и создания экологически безопасных условий для жизни населения были выведены из эксплуатации полигон ТБО АО ЖКХ «Пошехонье», расположенный в Пошехонском муниципальном районе, и полигон ТБО ООО «Теплоэлектросервис» в Некрасовском районе», — сообщает сайт правительства Ярославской области.

В территориальной схеме обращения с отходами приводятся разные причины закрытия этих полигонов. Объект в Пошехонском районе заполнен, а в Некрасовском заканчивается и не будет продлен срок аренды.

Оба полигона были единственными на территории этих муниципальных образований. Потоки мусора были перераспределены. Как уточнили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, мусор из Пошехонского района региональный оператор теперь возит на полигоны в Даниловском и Первомайском районах, а также в Рыбинск. Мусор из Некрасовского района теперь отправляется на главный полигон области — «Скоково» под Ярославлем. Ранее туда вывозился мусор из левобережья Некрасовского района.

Всего за последнее время из эксплуатации выведено уже 4 полигона захоронения отходов. Два других находятся в бывшем Переславском районе. Переславский мусор направляется в соседний Ростовский район. В территориальной схеме власти предусмотрели строительство перспективного полигона «Ростов» на границе Ростовского и Переславского районов. Это вызвало негативную реакцию жителей Переславля. Теперь власти говорят о том, что этого строительства не будет.

«Строительство нового объекта по захоронению отходов на границе Ростовского и Переславского районов не планируется. Таким образом, городской округ Переславль — Залесский стал первым, где вопросы экологической безопасности процесса захоронения отходов решены полностью», — говорится в сообщении портала правительства Ярославской области.

При этом неясно, куда впоследствии власти планируют возить мусор из Переславля. Ведь действующий ростовский полигон, согласно территориальной схеме, также планируется к закрытию.

Ранее завершение эксплуатации полигонов власти называли одной из причин роста тарифа на вывоз мусора — возить его приходится дальше. Согласно территориальной схеме, власти планируют закрыть еще несколько районных полигонов, сосредоточив захоронение отходов в нескольких точках Ярославской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Всё выше и выше: тарифы на мусор в Ярославской области опережают инфляцию