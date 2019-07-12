Москва, , 14:42 — REGNUM

Полигоны для твердых бытовых отходов (ТКО) в пяти российских регионах практически полностью исчерпали свою мощность. К такому выводу пришли в Росприроднадзоре по результатам анализа данных, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

В число этих регионов вошли Ингушетия, Ленинградская область, Алтайский край, Башкирия и Калмыкия, сообщает ТАСС.

«Многие полигоны твердых коммунальных отходов близки к исчерпанию своей проектной вместимости», — отметили в ведомстве.

Так, проектная мощность полигонов в Ингушетии использована на 96%, в Алтайском крае и Ленинградской области — на 95%, в Башкирии — на 92% и в Калмыкии — на 88%.

К аналогичным показателям приближается ещё ряд регионов.

Росприроднадзор проанализировал данные более чем о 3,7 тыс. объектах для размещения отходов, включённых в реестр. Полигонами от жилого фонда для размещения бытового мусора являются из них около 1 тыс. предприятий.

В апреле Счётная палата прогнозировала, что к 2024 году мощности полигонов будут исчерпаны в 15 регионах РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что большинство регионов России оказались не готовы к внедрению новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами, хотя реформу откладывали трижды.

Он сообщил, что оценил ситуацию в разных регионах и обнаружил, что, хотя закон был принят одновременно для всех, положение дел в двух соседних субъектах федерации может различаться диаметрально.

В Госдуме зафиксировали и тотальное отсутствие эффективного диалога между гражданами и государством относительно схем размещения мусора.

Напомним, предполагается, что благодаря новой системе в России будет перерабатываться 60% мусора, а 36% — утилизироваться.