Москва, , 14:30 — REGNUM

Новость о том, что конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России, в настоящее время скорее можно назвать информационным шумом, чем реальной угрозой, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

По его мнению, угроза финансовому сектору со стороны ограничения операций с российскими долговыми инструментами звучит довольно серьезно, но, по сути, это заряженное солью ружье, которое повешено на стену.

«Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, которая предусматривает запрет на любые действия с государственным долгом России американским гражданам в случае вмешательства в американские выборы.

Определение вмешательства дано достаточно конкретное, это кража информации с целью влиять на выборы, а также имитация хакерами граждан США в сети интернет в политических целях», — напомнил эксперт.

Законы в США не применяются задним числом против действий, не запрещавшихся раньше принятия закона. Прежние-то факты вмешательства толком не доказаны, а в 2019—2020 годы вряд ли кто-то захочет «светиться» на этом поле. Кроме того, поправка предусматривает снятие санкций после хотя бы одного избирательного цикла, когда вмешательство не было зафиксировано.

«В реальности всё это работать не будет. К тому же еще не факт, что эта поправка в итоге будет принята, поскольку ей еще предстоит пройти через согласительный комитет, Сенат и утверждение президентом.

На любой из этих стадий она может быть остановлена. Пока что такие санкции являются скорее информационным шумом, чем реальной угрозой», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, палатой представителей американского Конгресса США одобрена поправка к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении суверенного долга России.

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