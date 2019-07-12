Сеул, , 14:32 — REGNUM

В июне 2019 года в Южной Корее из-за колебаний курса вона-доллар упали цены на импорт и экспорт. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июне индекс экспортных цен составил 100,95, что на 2,1% меньше по сравнению с прошлым месяцем. Известно, что индекс экспортных цен сократился спустя пять месяцев роста.

«С падением курса воны к доллару экспортные цены на уголь, нефтепродукты, компьютерное, электронное и оптическое оборудование сократились», — сообщили представители ЦБ.

В июне 2019 года средний курс воны к доллару составил 1175,62 вон (~$1), что на 0,6% меньше, чем в предыдущем месяце.

Известно, что стоимость сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции сократилась на 0,4%, угля, нефтепродуктов, химии, компьютерного, электронного и оптического оборудования — на 2,1%, полупроводниковой памяти DRAM — на 5,3%.

Индекс импортных цен, за аналогичный период, сократился на 3,5%, до 109,58 пунктов.

В июне 2019 года цены на нефть в Дубае упали на 11%, до 61,78 за баррель. Стоимость минеральных ресурсов сократилась на 6,9%, угля, нефтепродуктов, компьютерного, электронного и оптического оборудования — на 2,5%, товаров широкого потребления — на 0,7%.