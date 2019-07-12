Киев, , 14:38 — REGNUM

В 2018 году размер теневой экономики Украины равнялся примерно 30% официального ВВП. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе министерства экономического развития и торговли (Минэкономики) Украины.

В сообщении говорится, что это на 2% меньше, чем в 2017 году. Показатель теневой экономики 2018 года самый низкий с 2009 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов Европейского банка, открытие рынка земли на Украине позволит увеличить рост ВВП страны на 1%.

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