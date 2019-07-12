Москва, , 14:18 — REGNUM

Решение Минтруда РФ о повышение прожиточного минимума в среднем на 4% — очень правильное решение правительства, которое обусловлено, по официальной информации, повышением цен, и, прежде всего, на продукты питания, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что в стоимости потребительской корзины как раз доля продуктов питания самая существенная. Причем, продуктов первой необходимости, на которые и произошёл существенный рост.

«Есть и другие причины пересмотра стоимости потребительской корзины: в целом очень низкий уровень жизни населения, который необходимо повышать. Конечно, такими процентами, которые только нивелируют уровень инфляции, существенного роста уровня жизни не достичь, но такая мера не даст и роста числа лиц, находящихся за чертой бедности», — полагает эксперт.

Ещё одна причина — это возможность повысить минимальный размер оплаты труда, пенсий и другие социальных выплат, которые сейчас привязаны к прожиточного минимуму.

«Но в целом для повышения уровня жизни нужно пересматривать в целом потребительскую корзину, и включать туда не только самые необходимые продукты питания и товары повседневного спроса, которые в большей степени отражают реальные потребности всех слоёв населения России», — считает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ предлагает повысить прожиточный минимум в среднем на 4% в зависимости от социально-демографического статуса.

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