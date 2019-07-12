Обнинск, Калужская область, , 14:06 — REGNUM

Вопросы реконструкции автомобильной трассы М-3 «Украина» на участке с 65-го по 124-й километр — в частности, организации съездов в ряд населённых пунктов, устройства транспортных развязок на магистрали для въезда и выезда в Обнинск — были рассмотрены 11 июля в Калуге на совещании с участием председателя правления Государственной компании «Автодор» Вячеслава Петушенко. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве дорожного хозяйства области, на встрече шла речь о создании площадок отдыха для большегрузов — организации их как на въезде в Калужскую область, так и на выезде.

Вопросы реконструкции автомобильной трассы М-3 «Украина» на участке с 65-го по 124-й километр рассмотрели в Калуге Admoblkaluga.ru

По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, речь идёт об увеличении парковочных мест на этих площадках отдыха. По проекту стоянка должна вмещать до 30 большегрузов. Кроме этого, были рассмотрены вопросы организации системы межведомственного взаимодействия, направленного на эффективную реализацию проекта.

Отдельное внимание было уделено восстановлению региональных дорог и лесополос после реконструкции федеральной трассы. Все маршруты, по которым будет проходить строительная дорожная техника, внесены в проектно-сметную документацию как в части ремонта, так и реконструкции дорог, которые будут повреждены в результате ремонта федеральной трассы.

По словам губернатора области Анатолия Артамонова, в ближайшие две недели необходимо направить проектно-сметную документацию в Главгосэкспертизу России.

«Уже сегодня нужно готовить контракты, отрабатывать вопросы с финансированием. Основная задача — начать работу по дальнейшей реконструкции участков трассы, проходящих по территории области, в 2019 году», — сказал Артамонов.

По информации проектного института «Союздорпроект», проектное решение транспортной развязки в районе Обнинска направлено на согласование в администрацию муниципального образования и ООО «Газпром трансгаз Москва». В проекте учтены замечания муниципалитета, составленные как с учетом мнения жителей, так и эффективности организации дорожного движения на данном участке.