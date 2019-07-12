Москва, , 13:56 — REGNUM

Однозначного ответа, хороший ли вариант фактически заставить международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard уйти с российского рынка и заставить работать с банками, которые попали под санкции, а также обслуживать клиентов на всей территории России, нет, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«С одной стороны, действительно, это нонсенс, что даже российские компании не работают на всей без исключения территории России и не со всеми контрагентами, опасаясь западных санкций.

С другой стороны, отечественные компании во многом зависимы от финансирования с Запада, а также им необходимо работать с западными контрагентами. От партнерства с ними российские компании развиваются и зарабатывают деньги. Поэтому необходимо взвешивать урон и выгоду от решений», — пояснил эксперт.

Есть небольшая вероятность, что иностранные МПС всё-таки покинут Россию. Однако, скорее всего, будут попытки остаться и придумать новые схемы для работы в РФ, чтобы не потерять значительный по объему рынок. Не исключено, что компании будут менять свою организационную структуру.

«От ухода МПС российские платежные системы, конечно, выиграют, но не потребитель. Особенно те граждане, которые часто бывают за границей. Связано это с тем, что российские карточные системы там не представлены.

Таким гражданам придется или возить с собой наличность, или искать какие-то другие возможности, например оформление карты где-нибудь за рубежом. Возможно, на помощь снова может прийти Минск», — высказал своё мнение Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России могут лишиться возможности расплачиваться банковскими картами Visa и MasterCard за границей. Уйти эти международные платёжные системы может заставить законопроект, который Госдума РФ планирует рассмотреть во втором чтении 23 июля.