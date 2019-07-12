Москва, , 13:58 — REGNUM

Законопроект о льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС) для плодово-ягодной продукции внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM12 июля.

Речь идет о том, чтобы снизить ставку НДС с 20% до 10% для операций по реализации отдельных видов плодово-ягодной продукции. О необходимости таких изменений ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, такие нововведения поддержали и в правительстве.

«Мы провели консультации с правительством относительно альтернативных мер поддержки отечественных производителей плодово-ягодных культур, и премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал именно вариант со снижением ставок НДС» , — заявил журналистам один из авторов законопроекта, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

По его словам, импорт плодов и ягод существенно превышает валовый сбор внутри страны, поэтому необходимо поддержать отрасль.

«Тем более, что ряд другой продукции сельского хозяйства облагается НДС по ставке 10%, и в этот перечень мы предлагаем включить фрукты, ягоды и виноград», — заявил Неверов.

Он также добавил, что депутаты планируют принять законопроект до конца весенней сессии, то есть до 25 июля, чтобы он как можно быстрее вступил в силу.

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