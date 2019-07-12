Аруша, Танзания, , 13:59 — REGNUM

Правительства Танзании и Нидерландов подписали пятилетнее соглашение об оказании восточноафриканской стране помощи в развитии рыболовства и животноводства, передает газета Mtanzania.

Подписание договора состоялось в среду, 10 июля, в городе Аруша. В соответствии с проектом особое внимание будет уделено разведению кур и рыбы. По информации издания, соглашение поможет Танзании к 2025 году достичь среднего уровня доходов и перейти к индустриальной экономике.

После подписания соглашения министр сельского хозяйства и продовольствия Нидерландов Марджолийн Соннема заявила, что договор будет реализован с помощью предоставления необходимого обучения специалистами по всей стране.

«Животноводы имеют большой шанс получить пользу от проекта, увеличить производство товаров и объемы торговли», — сообщила Соннема.

«Специалисты обучат крестьян современным методам разведения кур и рыбы», — добавила она.

Заместитель министра сельского хозяйства и рыболовства Танзании Абдаллах Улега сообщил, что соглашение имеет огромное значение для Танзании, так как оно поможет увеличить производство и улучшить уровень жизни животноводов.

Он рассказал, что в Танзании выращивается 350 тысяч тонн рыбы ежегодно, что не соответствует необходимым 700 тысячам тонн в год.