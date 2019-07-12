Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM

Объем кредитного портфеля Евразийского банка экономического развития (ЕАБР) по состоянию на 5 июля 2019 года составил $4,7 млрд. Об этом заявил председатель правления банка Андрей Бельянинов, сообщили в пресс-службе ЕАБР.

Он также рассказал о финансировании строительства газопровода «Сарыарка». Средства выделяются через покупку облигаций проектной компании АО «АстанаГаз КМГ» в размере 102 млрд тенге ($265 млн) сроком на 10 лет. 50% облигаций приобретает ЕАБР и еще 50% — АО «Банк Развития Казахстана».

Отметим, 25 апреля заместитель председателя правления Евразийского банка экономического развития Андрей Крайний заявил, что по итогам 2018 года кредитный портфель банка составлял $3,44 млрд. Таким образом, за полгода этот показатель вырос на 36,6%.

Читайте также: ЕАБР поможет в реализации инвестиционных проектов в Таджикистане