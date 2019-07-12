Сеул, , 13:24 — REGNUM

Южнокорейский производитель спортивной обуви Prospecs выступит спонсором чемпионата мира (ЧМ) по водным вида спорта в 2019 г. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источника, компания выступит официальным спонсором спортивной одежды на чемпионате, а также предоставит всем судьям и волонтерам спортивную обувь.

Известно, что 18-й чемпионат мира по водным видам спорта является одним из пяти лучших международных соревнований мира, наряду с Олимпийскими играми, чемпионатом мира по футболу, чемпионатом мира по легкой атлетике.

Чемпионат включает в себя шесть дисциплин: плавание, плавание на открытой воде, прыжки в воду, хай-дайвинг, водное поло и синхронное плавание. В текущем году на чемпионате мира по водным видам спорта будет разыграно 76 комплектов медалей.

Напомним, что ЧМ по водным видам спорта стартовал сегодня, 12 июля в южнокорейском городе Кванджу. Церемония закрытия чемпионата состоится 28 июля.