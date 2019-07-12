Киев, , 13:15 — REGNUM

На Донбассе под землей бастуют горняки государственных шахт. Об этом 12 июля заявил в парламенте во время «Часа вопросов правительству» депутат от парламентской группы «Воля народа»Сергей Шахов.

«Опять шахтеры остались под землей и без заработных плат. Опять матери с детьми будут брать в магазинах продукты питания в долг. На День шахтера дети не смогут поздравить своих родителей. Летние каникулы, дети не едут в табор. Скажите пожалуйста, когда закончится издевательство над украинскими шахтерами, которые дают на гора уголь и дают нам электроэнергию?», — обратился Шахов к членам правительства Украины.

В свою очередь, председатель Независимого профсоюза горняков Украины МихаилВолынец проинформировал, что 11 июляадминистрация госпредприятия (ГП) «Первомайскуголь» и руководство предприятия-поставщика электроэнергии подписали соглашение о поставке электроэнергии на ГП «Первомайскуголь». Ожидается, что 21 июля шахта «Горская» (ГП «Первомайскуголь») будет получать электроэнергию в полном объеме.

«Напомню, горняки предприятия с 1 по 8 июля на горизонте 700 метров проводили акцию протеста в связи с отключением рудника от электроснабжения. Таким образом работники привлекли внимание чиновников к проблемам государственных угольных предприятий, сохранили шахту от затопления, сохранили рабочие места. Совместными усилиями горняков, представителей власти, представителя омбудсмена Украины, Независимого профсоюза горняков Украины удалось решить вопрос о сохранении не только шахты «Горская», но и города, в котором проживает до 20 000 человек… Сейчас шахта «Горская» ГП «Первомайскуголь» работает в режиме жизнеобеспечения», — отметил Волынец.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года на Украине регулярно бастуют горняки всех государственных угольных предприятий. В июне во Львовской области горняки шахт ГП «Львовуголь» перекрыли международную трассу Львов-Рава Русская. Шесть шахт приостановили работу, поскольку правительство Владимира Гройсмана три месяца не платило шахтерам зарплату. По словам шахтеров, долг кабмина составляет более 7,7 млн долл.