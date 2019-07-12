Москва, , 12:59 — REGNUM

Новые санкции в отношении государственного долга РФ могут нанести удар по российской валюте, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Палата представителей США активизировала тему антироссийских санкций и уже приняла поправку к бюджету по обороне на следующий год. В поправке ограничивается возможность покупки американцами российского госдолга и вообще каких-либо сделок с ним», — пояснила эксперт.

Опора в данной инициативе снова идет на момент, где Россия, по подозрению демократов США, могла вмешиваться в американские выборы, по крайней мере, в одном избирательном цикле. И если Конгресс с этим будет согласен, правка быстро пройдет и плиту представителей, и Сенат, и сам бюджет будет подписан президентом Дональдом Трампом.

«Бюджетный год федерального правительства США начинается с 1 октября, предыдущий — заканчивается 30 сентября. Фактически, активное обсуждение бюджета идет уже сейчас и продлится в ближайшие 1,5 месяца.

Если рынок увидит, что власти динамично движутся к полному согласованию, начнутся продажи российского долга с тем, чтобы не остаться с этим балластом впоследствии. Это утянет вниз и рынок, и рубль», — высказала свое мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, Палатой представителей американского Конгресса США одобрена поправка к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении суверенного долга России.

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