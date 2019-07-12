Сеул, , 13:02 — REGNUM

В 2019 году темпы экономического роста Южной Кореи могут упасть ниже 2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании KB Securities.

Согласно мнению специалистов, темпы роста экономики страны могут упасть ниже 2%, если отношения между Японией и Южной Кореей не наладятся.

Как предполагают специалисты, если ограничения экспорта будут действовать только в третьем квартале года, то темпы экономического роста страны могут сократиться на 0,19%, если на протяжении третьего и четвертого квартала — на 0,37%, если до конца 2020 года — на 0,74%.

Напомним, что Япония ужесточила ограничения на экспорт высокотехнологичных материалов, используемых в производстве дисплеев и полупроводников в Южную Корею.