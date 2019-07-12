Москва, , 12:48 — REGNUM

Цены на нефть растут на фоне мексиканского шторма, из-за которого пришлось затормозить работу нефтяных вышек. Нужно понимать, что данный рост, вызванный штормом, носит временный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Многие участники рынка будут опираться на базовый сценарий формирования нефтяных котировок, а именно на сокращение добычи нефти странами ОПЕК+. Напряженность на Ближнем Востоке, также оказывает поддержку ценам на нефть. Иран намерен продолжать обогащать уран и в связи с этим напряженность будет только расти.

«Главными манипуляторами нефтяного рынка являются США, которые не намерены останавливать добычу нефти. Американские нефтедобывающие компании, а также несколько новых нефтепроводов в Техасе, которые были запущены в прошлом году, имеют высокую степень рентабельности, при которой окупаемость добычи сланцевой нефти может происходит и при более низких ценах на нефть, даже в пределах $30−40 за баррель», — пояснил эксперт.

11 июля страны ОПЕК опубликовали ежемесячный отчет, где страны ОПЕК прогнозируют мировой спрос на нефть, которая вырастит на 1,14 млн баррелей в день, что соответствует прогнозу на текущий год. При этом экспорт нефти странами, не входящими в ОПЕК может быть увеличен до 2,4 млн баррелей в сутки уже в 2020 году. Что выше почти на 16% по сравнению с текущим годом.

«Как можно заметить, несмотря на активную добычу нефти в США, прогноз достаточно позитивный для рынка нефти в целом. Как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе крупные участники рынка будут закладывать данный сценарий в свои инвестиционные идеи. В этой связи в ближайшее время цены на нефть сохранят рост и могут достигнуть $68,10 для марки Brent, а нефть WTI может продолжить рост до $61,80 за баррель», — предполагает Гасанов.

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